الخبير الإقتصادي مبتول للإذاعة :يجب تجسيد قرارات الحكومة على أرض الواقع لتطوير الاقتصاد الوطني

ثمن الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الرحمان مبتول مجهودات السلطات العمومية في التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط مستشهدا بقيمة نفقات الواردات التي بلغت 60مليار دولار عام 2016 فيما تجاوزت عتبة الـ75مليار دولار سنة 2013 .

وقال مبتول في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن بلادنا لا تعاني من وضع كارثي كما يتصور البعض ، فهي تزخر بإمكانيات هامة ولها احتياطي صرف يقدر ب 100مليار دولار ومديونية خارجية لا تتجاوز الـ4 مليارات دولار.

إن هذه الوضعية تتطلب تجسيد القرارات على أرض الواقع -حسب الخبير الاقتصادي- ، فالحكومة واعية اليوم بدور القطاع الخاص في خلق الثروة وتعطي الأولوية في برنامجها للقطاع الخاص المنتج كما أنها تراعي دور الموارد البشرية في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأثار مبتول نقاط هامة مرتبطة بنجاح مخطط الحكومة تكمن في ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية المتعلقة بالعقار وأنظمة التمويل إضافة إلى تقوية الحوار المتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإقحام الحوكمة الراشدة وتكريس دولة القانون مع توجيه الدعم باستهداف العائلات الفقيرة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة