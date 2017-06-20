كأس الكونفدرالية (الجولة الـ4) : مولودية الجزائر تواجه نادي مبابان سوالوز سهرة هذا الثلاثاء

يراهن فريق مولودية الجزائر على العلامة الكاملة عندما يستضيف على ميدانه في مباراتين متتاليتين ضمن دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لترسيم تأهله إلى ربع نهائي المنافسة ،بدءا بمقابلة سهرة هذا الثلاثاء (00ر23 سا) بملعب 5 جويلية ضد ممثل سوازيلندا، نادي مبابان سوالوز برسم الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

ويدخل العاصميون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تمكنوا من افتكاك تأشيرة المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل بفضل مرتبة الوصيف التي أحرزوها في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية التي أسدل ستارها الأربعاء الفارط، ما سيزيد في درجة تحفيزهم أملا في التأهل إلى ربع نهائي "الكونفدرالية"، حيث تنتظرهم فرصة ثمينة لتحقيق هذا الهدف من خلال استضافة مبابان ثم بلاتينوم ستارز من جنوب افريقيا (ما بين 30 جوان و 2 جويلية).

وسيسمح الفوز في هذين اللقاءين للنادي العاصمي من التنقل بارتياح إلى مدينة صفاقس التونسية لمواجهة الفريق المحلي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدرك مدرب ''العميد''،كمال مواسة، أهمية النقاط الثلاث للقاء الغد، حيث صرح في هذا الصدد قائلا بأن تشكيلته ستضمن التأهل "بنسبة 95 بالمائة" في حال تمكنت من تجاوز عقبة ضيوفها.

ويتسلح مواسة بالمناسبة بمعرفته الجيدة لمنافسه هذه المرة بخلاف ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب بين الفريقين بمبابان (0-0) خلال الجولة السابقة،مؤكدا بأن هذا الأمر سيسمح له بوضع الاستراتيجية المناسبة للخروج غانما من الموعد.

وفضلا عن ذلك،فإن المسؤول الأول عن العارضة الفنية لأبناء باب الوادي سيكون محظوظا باسترجاع لاعبيه المصابين, على غرار حارس المرمى فوزي شاوشي والمهاجم حاج بوقاش.

وإذا كان الكثير في المولودية يخشى تأثير الموسم الطويل الذي يقضيه الفريق على الحالة البدنية للاعبين, فإن مواسة يعتقد بأن هذا الاشكال لن يطرح بعد أن عمد في المقابلات الأخيرة على تدوير تشكيلته بشكل سمح لعناصره بالاسترجاع جيدا من الناحية البدنية.

ويتبع اللقاء الإفريقي "للعميد" ببضعة أيام لقاء هاما آخر ينتظره أمام وفاق سطيف،السبت المقبل بملعب عمر حمادي بالعاصمة في نصف نهائي كأس الجزائر، وهو الموعد الذي قد يشتت تركيز العاصميين غدا، مع إدراكهم بأن الفوز على مبابان سيسمح لهم بمواجهة البطل الجديد للرابطة الأولى بمعنويات مرتفعة جدا.

قبل الجولة الرابعة، يتصدر الصفاقسي التونسي ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط ، متبوعا بمولودية الجزائر (5 ن), ومبابان (4 ن) وأخيرا بلاتينوم الذي يملك في رصيده نقطة واحدة فقط ، مع العلم أن الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهل إلى الدور ربع النهائي.