وفاة 36 شخصا وإصابة 1505 آخرين بجروح في حوادث المرور خلال أسبوع

20/06/2017 - 12:45

لقي36 شخصا حتفهم وأصيب 1505 آخرون بجروح في 1337 حادث مروري وقع بمختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين الـ 11 إلى الـ 17 جوان 2017 كما أوردته هذا الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.   

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت في ولاية عين الدفلى بوفاة 04 أشخاص و جرح 68 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 50 حوادث مرور.

من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية ب 2058 تدخل سمح بإخماد 1598 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

وفيما يخص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية ب 7008 تدخل  في نفس الفترة لتغطية 6426 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة  20735  تدخل شمل مختلف  مجالات أنشطتها والمتعلقة أساسا بحوادث المرور  الحوادث المنزلية  الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية  لمختلف التظاهرات.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

 

 

 

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