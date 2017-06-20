توقيف متورطين اثنين في مقتل أستاذ جامعي بتيبازة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية تيبازة من توقيف شابين اثنين متورطين في جريمة قتل راح ضحيتها سهرة الأحد الماضي الأستاذ الجامعي قروي سرحان بوسط مدينة تيبازة حسبما علم هذا الثلاثاء من مصادر أمنية.

ونفت ذات المصادر أن يكون دافع ارتكاب الجريمة الانتقام من الأستاذ على خلفية منعهما من الغش كما روج له فيما رفضت في الوقت نفسه التطرق لأي معلومات حول أسباب هذا الفعل من أجل ضمان سرية التحقيق القضائي.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الجريمة وقعت عند مدخل عمارة بحي 122 مسكن وسط مدينة تيبازة أين يقطن المتورطان بعدما تعرض الأستاذ الجامعي لعدة طعنات خنجر تجاوزت ال20 طعنة وضربات مطرقة حديدية حسب خبرة الطبيب الشرعي.

الضحية متزوج و أب لطفل يدرس في كلية الحقوق بالمركز الجامعي بخميس مليانة بولاية عين الدفلى فيما يكون المتورطان أخوان توأم البالغين 23 سنة من العمر يدرسان أيضا بالجامعة أحدهما بالمركز الجامعي بتيبازة و الثاني بالعفرون بولاية البليدة.

المصدر/واج