تراجع العجز التجاري بأكثر من 54 % خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2017

بلغ العجز التجاري للجزائر 3,97 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 مقابل عجز بـ 8,71 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع نسبته 54,4 % حسب بيانات المركز الوطني للأعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 15,7 مليار دولار بين جانفي ونهاية ماي من 2017 مقابل 11,15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 40,77 %.

أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 19,67 مليار دولار في الفترة يناير-نهاية مايو 2017 مقابل 19,86 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 0,98 %.

وتغطي قيمة الصادرات 80 % من الواردات المسجلة في الأشهر الخمسة الاولى لـ 2017 مقابل نسبة تغطية بلغت 56 % في نفس الفترة من 2016.

المصدر: واج