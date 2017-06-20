القبض على إرهابي بالوادي وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان وقسنطينة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين, من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه بولاية الوادي وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي تلمسان وقسنطينة, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 جوان 2017 بالوادي- الناحية العسكرية الرابعة على الارهابي المبحوث عنه المسمى ذ. محمد, فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان - الناحية العسكرية الثانية وقسنطينة- الناحية العسكرية الخامسة, عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "خمسة مهربين وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنة ومعدات تنقيب عن الذهب و 80 كيلوغرام من خليط الذهب والحصى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار - الناحية العسكرية السادسة ".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام - الناحية العسكرية السادسة "49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة".