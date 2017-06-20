وزير الثقافة يستقبل ممثلة اليونيسكو

استقبل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيسة وحدة الدول العربية بمركز التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسيكو) ندى الحسان التي هي في زيارة ليومين للجزائر.

و تطرق الطرفان إلى "ملف القصبة للجزائر العاصمة و مسألة ترميمها" في ارتقاب تنظيم ندوة دولية حول هذا الموقع الذي أدرج سنة 1992 في لائحة التراث العالمي.

و اعتبر وزير الثقافة أن حماية القصبة يقتضي "جهود إضافية" إلى جانب"الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة".

كما أبرزت ممثلة الوكالة الأممية ضرورة إدخال ملفات جديدة في التراث المادي قصد إدراجها في لائحة التراث العالمي "بالنظر إلى ثروة التراث الثقافي الجزائري" و الذي له حسب قولها " تمثيل ضعيف" في لوائح التراث.

و بعدما أشادت بجهود الحكومة المبذولة في مجال حماية التراث دعت ندى الحسان إلى وضع "آليات لتنمية" التراث الجزائري إلى جانب "إستراتيجية لترقية" المواقع المدرجة في لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة و هذا لفائدة الزوار الأجانب".

و ينتظر أن تزور ندى الحسان خلال إقامتها القصبة بالجزائر العاصمة و الموقع العريق بتيبازة