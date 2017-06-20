تبون يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

باشر الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه السيد تبون خلال الجلسة التي يرأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس العشبي الوطني، ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.

وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.

كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.

وللإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيواصل أشغاله يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.

يذكر أن السيد عبد المجيد تبون تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كوزير أول يوم 24 مايو المنصرم، وذلك خلفا للسيد عبد المالك سلال.