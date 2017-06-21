كأس الكونفدرالية (الجولة الرابعة) : مولودية الجزائر تفوز على مبابان سوالوز (2- 1) وتضع قدما نحو الدور ربع النهائي

فاز فريق مولودية الجزائر على نادي مبابان سوالوز السوازيلاندي بنتيجة (2-1) الشوط الأول (2-0) سهرة الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة برسم الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وسجل أهداف اللقاء كل من هشام نقاش (4 و 29) لصالح المولودية في حين قلص ندلوفو الفارق لصالح مبابان سوالوز في الدقيقة (73).

وبهذه النتيجة تتصدر المولودية المجموعة برصيد 8 نقاط مؤقتا في حين يتواجد نادي مبابان سوالوز في الصف الثالث بمجموع 4 نقاط.

في انتظار إجراء مباراة أخرى، عن نفس الجولة، بين بلاتينوم ستارز (جنوب افريقيا) والنادي الصفاقسي التونسي سهرة اليوم الاربعاء.

ويحتل الصفاقسي المركز الثاني بست نقاط، اما بلاتينوم فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وبهذا يضع "العميد" قدما في الدور ربع النهائي، كما سيكون على موعد آخر لضمان التأهل رسميا عندما يستضيف فريق بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي ما بين 30 يونيو و 2 يوليو المقبل، مع العلم أن الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهل إلى الدور ربع النهائي.