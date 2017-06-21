شباب بلوزداد يتأهل لنهائي كأس الجزائر على حساب اتحاد بلعباس

تأهل شباب بلوزداد لنهائي كأس الجمهورية بعد فوزه على اتحاد بلعباس في ضربات الترجيح بنتيجة 6 مقابل 5 .

وكان الفريقان ختما الشوطين بالتعادل السلبي 0 / 0 .

وقد عرف الشوط الإضافي تراجعا نسبيا في اللعب بين الفريقين ولكن هذا الأمر لم يمنع الشباب من صناعة فرصتين كاد من خلالهما أن يفتتح باب التسجيل الأولى، كانت في (د93) بعد أن قام عريبي بمجهود فردي على الجهة اليسرى يوزع ناحية لمهان هذا الأخير يمهد الكرة يسدد دفاع الإتحاد ويخرجها من على خط المرمى، فيما ضيع الشباب الفرصة الثانية في (د103) أين وزع لمهان ناحية عريبي داخل منطقة العمليات إلا ألا أن تباطؤ هذا الأخير جعل دفاع بلعباس يتدخل ويبعد الخطر.