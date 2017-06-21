اتحاد الفلاحين يدعو الى الاستثمار في تحويل المنتجات الفلاحية

دعا الامين العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار في مصانع تحويل المنتجات الفلاحية من اجل الحفاظ على المنتج الفلاحي من الضرر والتلف .

وأوضح محمد عليوي الامين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين في ميكروفون اذاعة البهجة ان وفرة المنتج الفلاحي في هذه الفترة تستدعي التفكير بجدية الى تحويل فائض المنتج الى مواد غذائية مصبرة بالنظر الى الفائدة التي ستأتي بها الى كل اطراف معادلة التحويل ابتداء من الفلاح البسيط الذي تضرر في الاسابيع الاخيرة جراء كساد بعض المنتجات الموسمية كالطماطم .

وقال عليوي إن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون الى اقتحام مجال التحويل الغذائي من أجل حماية مصالح الفلاحين البسطاء الذين يشكلون اول حلقة للانتاج الغذائي في الجزائر .

المصدر : الاذاعة الجزائرية