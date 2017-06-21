المسيلة: هلاك 5 أشخاص في حادث مرور صباح هذا الأربعاء

هلك خمسة (5) أشخاص من بينهم أربع (4) نساء في حادث مرور وقع في وقت مبكر من صباح هذا الأربعاء بإقليم ولاية المسيلة حسبما علم من الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث على شطر الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين المسيلة و حمام لضلعة بالمكان المسمى "لبعط" و ذلك عقب اصطدام بين مركبة سياحية و أخرى للوزن الثقيل وفق ما أوضحه نفس المصدر.

واستنادا لذات المصالح فإن عناصر الحماية المدنية تنقلوا على الفور إلى مكان الحادث لنقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب هذا الحادث المروع .

المصدر/واج