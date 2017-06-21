مساهل يمثل رئيس الجمهورية في أشغال قمة التضامن مع اللاجئين في كامبالا

يشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في قمة التضامن مع اللاجئين" المرتقبة يومي الخميس و الجمعة في كامبالا (أوغندا), حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذه القمة التي يشرف على تنظيمها معا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني و الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس "ستعكف على بحث المسائل المتعلقة بتطبيق الالتزامات المتضمنة في إعلان نيويورك حول اللاجئين و المهاجرين المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016".