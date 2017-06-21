مساهل يمثل رئيس الجمهورية في أشغال قمة التضامن مع اللاجئين في كامبالا

21/06/2017 - 08:20

يشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر  مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "في قمة التضامن مع  اللاجئين" المرتقبة يومي الخميس و الجمعة في كامبالا (أوغندا), حسب بيان  لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذه القمة التي يشرف على تنظيمها معا الرئيس الأوغندي  يوري موسيفيني و الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس "ستعكف على بحث  المسائل المتعلقة بتطبيق الالتزامات المتضمنة في إعلان نيويورك حول اللاجئين و  المهاجرين المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016". 

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