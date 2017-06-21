توقيف المتهم بارتكاب أربع جرائم قتل بتاغزورت ولاية البويرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البويرة هذا الأربعاء من توقيف المتهم في ارتكاب أربع جرائم قتل بتاوريرت بلدية تاغزورت (شرق البويرة) و ذلك خلال عملية تمشيط واسعة قامت بها هذه الأخيرة على مستوى بلدية معضي التابعة للمنطقة الجبلية مركلة حسب ذات المصالح.

و حسب التوضيحات التي قدمها قائد المجموعة الوطنية للدرك الوطني المقدم محجوب أعريبي كمال. فقد "تم توقيف المجرم (ب أ) عقب عملية تمشيط واسعة بضواحي قرية معضي (مركلة) التابعة لبلدية تاغزورت و كذا استرجاع بعين المكان بندقية الصيد"

وأضاف المصدر يقول" لقد تمت عملية توقيفه في ظروف صعبة الأمر الذي تطلب منا نشر فرقة سينو تقنية المدعمة بالكلاب المدربة التي تمكنت من تحديد مكان و دائرة المجرم منذ مساء الثلاثاء. وألقي القبض على هذا الأخير ونقله مباشرة إلى فرقة البحث و التحري للبويرة. كما أنه تم غلق عملية البحث و التفتيش التي أطلقت منذ عدة أيام"

و كانت مصالح الدرك الوطني قد أجبرت من أجل إلقاء القبض على المجرم البالغ من العمر 65 عاما على وقف أبنائه الثلاثة لتورطهم في هذه الجريمة الرباعية التي راح ضحيتها رجلان وامرأتان استنادا لذات المصدر.

و كان هذا العمل الشنيع قد ارتكب قبل عشرة أيام عندما استخدم المجرم بندقيته و قتل زوجة أخيه (60 عاما) ابنة أخيه (22سنة) وابن أخيه (32 عاما) قبل أن يعود الثلاثاء إلى مكان الحادث و قام هذه المرة بقتل أخيه 71 عاما.

و بعد الانتهاء من جريمته عاد الجاني الفار إلى الغابة القريبة وفقا للتفاصيل المقدمة من مصالح الدرك الوطني.

المصدر: وأج