مجلس الأمن الدولي يوافق على تعيين غسان سلامة مبعوثا أمميا في ليبيا

21/06/2017 - 18:22

وافق مجلس الأمن الدولي, على تعيين الأستاذ  الجامعي وزير الثقافة اللبناني الأسبق, غسان سلامة, مبعوثا للأمم المتحدة إلى  ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي يقود البعثة الأممية منذ نوفمبر 2015.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, أيد تعيين سلامة في هذا  المنصب بعدما قوبلت أسماء أخرى برفض من عدد من أعضاء المجلس.

ويحتاج قرار تعيين مبعوث إلى منطقة نزاع من قبل الأمين العام للأمم المتحدة  إلى موافقة الأعضاء 15 في مجلس الأمن الدولي.

وفي فبراير عارضت الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام  فياض خلفا لكوبلر.

وغسان سلامة (66 عاما) أصبح في 2010 مديرا لكلية الشؤون الدولية في معهد  باريس للدراسات السياسية, وكان سلامة تولى بين العامين 2000 و2003 وزارة  الثقافة اللبنانية ثم عين مستشارا للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي  عنان ومستشارا لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

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