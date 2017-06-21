مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في شفافية و المكان سيكون فقط لمن يستحقه

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء بالبليدة أن مسابقة توظيف الأساتذة المقررة في 29 يونيو الجاري ستجري في "شفافية" و أن المكان سيكون فقط لمن يستحقه.

و أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة قامت بها للولاية أن مسابقة الأساتذة المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في شفافية و المكان في الأرضية الرقمية للأساتذة سيكون للأجدر فقط و لمن يستحقه.

"اعتمد على روح المسؤولية للمترشحين الذين سيجرون المسابقة و ادعوهم للاعتماد على معارفهم و مجهوداتهم العلمية" تضيف السيد بن غبريت.

وكشفت في السياق أنه خلال سنتيى 2016 و 2017 قام قطاع التربية بتوظيف 93.000 من خريجي الجامعات و لم نتلق أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل و طريقة إجراء هذا النوع من المسابقات.

وقالت الوزيرة أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع و لهذا نعمل على استخلافهم حتى لا يحس التلميذ في الدخول الجديد بنقص في الأساتذة.

و في سياق متصل ذكرت الوزيرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الاساتذة الناجحين في المسابقة مشيرة إلى أنها تعد بمثابة مورد بيداغوجي هام إلى جانب المنهج التربوي و دليل تفسير المنهج و الكتاب المدرسي و دليل مرافقة المعلم و التي لم تكن موجودة من قبل حيث تم انجازها بهدف تحقيق انسجام و تسهيل عملية التدريس عند الأساتذة خصوصا المبتدئين منهم.

و لفتت إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي و انتقلنا اليوم إلى الممارسة التطبيقية لايصال المعارف إلى التلميذ من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا.

و شددت السيدة بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي و الشفوي و التكوين الذي سيجري خلال شهري يوليو و أغسطس لأنه منقط و إلا سيسجل كغائب و يعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا.

من جهة أخرى قالت الوزيرة أن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا قدر بأكثر من 761.000 مترشح غائب مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار.

وكانت وزيرة التربية قد اشرفت خلال زيارتها إلى الولاية على ملتقى تكوين المفتشين الذين سيشرفون على تكوين الأساتذة الجدد بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية كما زارت بثانوية دويد العربي ببني تامو فعاليات الأسبوع المدرسي.

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