تيزي وزو: توقيف تاجر مخدرات خطير مع 13 من شركائه

تمكنت عناصر الشرطة لولاية تيزي وزو من توقيف تاجر مخدرات خطير يكنى ب "فلاح بابلو بن شعبان" زعيم عصابة متخصصة في ترويج المخدرات و السرقة حسبما علم اليوم الاربعاء من مصادر أمنية.

و أضاف المصدر ذاته أن عملية توقيف هذا المجرم الخطير التي قامت بها مصالح امن ولاية تيزي بالتعاون مع امن دائرة بوزقن جرت يوم الأحد الماضي و كانت ثمرة عمل دقيق للبحث و التحري و استغلال المعلومات المنشورة على حسابه في الشبكة الاجتماعية فايس بوك حيث كان ينشر صورا له و لشركائه و اسلحة و مخدرات.

و أوضح ذات المصدر أن فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن الولاية و عناصر أمن دائرة بوزقن قد نصبوا كمينا لزعيم العصابة و شركائه بالمكان المسمى عين زبدة على مستوى مضيق تيروردة على الحدود الاقليمية بين ولايتي البويرة و تيزي وزو.

وأشارت هذه المصادر الى أن عناصر العصابة المكونة من 14 شخصا مع راسها المدبر قد حاولوا الفرار بإطلاق النار على افراد الشرطة الذين ردوا عليهم و استطاعوا القبض عليهم و توقيفهم و قد اصيب خلال هذه العملية احد مروجي المخدرات برصاصة مطاطية.

و علاوة على توقيف المجرم "فلاح بابلو بن شعبان" و شركائه الـ 13 تمكنت عناصر الشرطة خلال هذه العملية من حجز سيارتين و أسلحة (مسدسات أوتوماتيكية و بندقيات مضخية) و كمية من المخدرات (حوالي 2 كغ) حسبما أكدته ذات المصادر.

و خلص المصدر في الاخير الى ان زعيم هذه العصابة الذي كان محل بحث حثيث لعدة قضايا تتعلق بالإتجار بالمخدرات و السرقة و قضية تخص القتل العمدي سيقدم قريبا أمام النيابة فيما تستمر حيثيات القضية للبحث عن ارتباطات محتملة في الولايات التي كانت تنشط فيها هذه العصابة.