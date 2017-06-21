تيزي وزو: توقيف تاجر مخدرات خطير مع 13 من شركائه

21/06/2017 - 22:19

تمكنت عناصر الشرطة لولاية تيزي وزو من توقيف تاجر مخدرات خطير يكنى ب "فلاح بابلو بن شعبان"  زعيم عصابة متخصصة في ترويج المخدرات و السرقة  حسبما علم اليوم الاربعاء من مصادر أمنية.
و أضاف المصدر ذاته أن عملية توقيف هذا المجرم الخطير التي قامت بها مصالح امن ولاية تيزي بالتعاون مع امن دائرة بوزقن  جرت يوم الأحد الماضي و كانت ثمرة عمل دقيق للبحث و التحري و استغلال المعلومات المنشورة على حسابه في الشبكة الاجتماعية فايس بوك حيث كان ينشر صورا له و لشركائه و اسلحة و مخدرات.  
 و  أوضح ذات المصدر أن فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن الولاية و عناصر أمن دائرة بوزقن قد نصبوا كمينا لزعيم العصابة و شركائه بالمكان المسمى عين زبدة على مستوى مضيق تيروردة على الحدود الاقليمية بين ولايتي البويرة و تيزي وزو.
وأشارت هذه المصادر الى أن عناصر العصابة المكونة من 14 شخصا مع راسها المدبر قد حاولوا الفرار بإطلاق النار على افراد الشرطة الذين ردوا عليهم و استطاعوا القبض عليهم و توقيفهم  و قد اصيب خلال هذه العملية احد مروجي المخدرات برصاصة مطاطية.
و علاوة على توقيف المجرم "فلاح بابلو بن شعبان"  و شركائه الـ 13  تمكنت عناصر الشرطة خلال هذه العملية من حجز سيارتين و أسلحة (مسدسات أوتوماتيكية و بندقيات مضخية) و كمية من المخدرات (حوالي 2 كغ)  حسبما أكدته ذات المصادر.
و خلص المصدر في الاخير الى ان زعيم هذه العصابة الذي كان محل بحث حثيث لعدة قضايا تتعلق بالإتجار بالمخدرات و السرقة و قضية تخص القتل العمدي  سيقدم قريبا أمام النيابة  فيما تستمر حيثيات القضية للبحث عن ارتباطات محتملة في الولايات التي كانت تنشط فيها هذه العصابة.

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