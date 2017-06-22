رابطة أبطال إفريقيا: اتحاد الجزائر يفوز على الزمالك المصري ويضع خطوة في طريق التأهل

حقق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا امام الزمالك المصري (2-0) سهرة الاربعاء بملعب 5 جويلية (الجزائر), ليخطو خطوة مهمة في طريق التأهل الى الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم, لحساب اليوم الرابع للمجموعة الثانية للمنافسة القارية.

و انطلقت المباراة دون مقدمات حيث كان المصريون الاقرب لافتتاح باب التسجيل مبكرا لولا تدخل المدافع المحوري للاتحاد الذي ابعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الخامسة. رد الجزائريين جاء سريعا حيث علت رأسية درفلو مرمى الحارس الشناوي بقليل (6).

بعد 10 دقائق مثيرة تبادل خلالها الفريقان التهديد انخفض نسق اللعب كثيرا تاركا المجال للصراعات الفردية من اجل الاستحواذ على الكرة.

وكان على الجمهور الغفير انتظار الدقيقة 30 لرؤية بلجيلالي يجرب حظه بقذفة من بعيد لكن الحارس المنافس كان بالمرصاد.

من جانبه الزمالك كان قريبا جدا مرة اخرى من الوصول لمرمى الاتحاد عندما قاد شيكابالا هجمة معاكسة من الجهة اليسرى ليمرر كرة على طبق لاحمد توفيق الذي وجد نفسه وجه لوجه امام زماموش الذي تدخل بروعة (32). مزيان نقل مباشرة التهديد الى الجهة المعاكسة موجها تسديدة قوية اوقفها على مرتين الحارس المصري (34).

وفي نهاية المرحلة الاولى نفذ بن موسى مخالفة من الجانب الايمن نحو رأس عبد اللاوي الذي مرر لبلحسن الذي اسكن الكرة في الشباك في وقت حساس (44).

في الشوط الثاني دخل لاعبي الزمالك بزيمة كبيرة من اجل تعويض تخلفهم وكادوا يبلغون هدفهم عن طريق راسية شيكابالا لكن كرته استقرت في الشباك الخارجية لزماموش (49).

و فوت الملغاشي فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة لاتحاد الجزائر عندما وجد نفسه في وضعية سانحة لكنه كرته جانبت المرمى (56).

بعد اشتباك بين امير سيعود و حمد السيد وجه الحكم الجنوب إفريقي فيكتور ميغال جديفريتاس غوميز البطاقة الصفراء الثانية للمدافع المصري التي تعني الطرد و البطاقة الحمراء المباشرة في وجه سعيود (60) ليواصل الفريقان المباراة بعشرة عناصر.

وكان شيكابلا سما في دفاع الاتحاد حيث كاد ان يعدل النتيجة مستفيدا من خروج غير موفق لزماموش لكن بن موسى انقذ هدف محقق (66).

من جهتم حاول ذوي الزي "الاحمر و الاسود" قتل المباراة و كاد شافعي ان يحقق ذلك برأسية قوية لولا تدخل الحارس الشناوي في الدقيقة 71 ليرد المصريون بتسديدتين قويتين اخرجهما زماموش بأعجوبة (74 و 76).

بعد ذلك نفذ بن موسى مخالفة مباشرة استعمل الشناوي كل مهاراته لابعادها الى الركنية, ليضيع مزيان فرصة كبيرة للتسجيل (84).

وعوض مزيان مباشرة بعد ذلك بتسديد كرة بباطن القدم سكنت مرمى الشناوي في الدقيقة (86) معلناعن الهدف الثاني لاتحاد الجزائر الذي حقق فوزا غاليا جعله يلتحق بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط رفقة الاهلي الليبي الفائز بدوره على كابس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2).

وضعية المجموعة بعد الجولة الرابعة

الاربعاء 21 جوان:

اتحاد الجزائر الزمالك 2 - 0

اهلي طرابلس كابس يونايتد 4- 2

الترتيب نقاط لعب

1-اتحاد الجزائر 4 7

3- اهلي طرابلس الليبي 4 7

3-الزمالك المصري 4 5

4-كابس يونايتد الزيمبابوي 3 4

الجولة الخامسة

الجمعة 30 جوان: اهلي طرابلس اتحاد الجزائر

السبت (1 جويلية) : كابس يونايتد الزمالك

الجولة السادسة و الاخيرة (الجمعة 7 جويلية):

اتحاد الجزائر- كابس يونايتد

الزمالك اهلي طرابلس.