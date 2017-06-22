محامية معتقلي "اكديم ازيك" للاذاعة :انسحبنا من الجلسات بسبب انعدام شروط المحاكمة العادلة

تستعد محكمة الاستئناف بالرباط لإدانة المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ23 لاكديم ازيك بعد محاكمة دامت 6 أشهر، ففي الـ 16 ماي المنصرم انسحبت هيئة الدفاع من جلسات المحاكمة بطلب من المعتقلين السياسيين بسبب انعدام شروط المحاكمة العادلة.

وأوضحت المحامية الفرنسية أولفا أولادو في تدخل لها على أمواج القناة الإذاعبة الثالثة أنها تعرضت إلى مضايقات و وواجهت عراقيل في أدائها لمهامها ،حيث قامت أثناء مرافعتها على المتهمين بالتذكير باتفاقية جنيف الرابعة والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال أي داخل الأراضي الصحراوية كمدينة العيون مثلا وفي سابقة تعد بالخطيرة تم توقيفها ومقاطعتها من النائب العام و تهديدها بالطرد من قبل رئيس هيئة المحكمة.

وقالت المحامية أولفا أولاد أن محكمة استئناف الرباط ذهبت إلى حد رفض الأخد بعين الاعتبار تقاريرالخبراء الدوليين التي تفيد بتعرض المعتقلين الصحراويين إلى التعذيب كما تطرقت ذات المتدخلة إلى تسجيل انحرافات خطيرة في سير المحاكمة من خلال إقحام عناصر غير معروفة لم ترد أسماؤها في ملف المحكمة العسكرية كشهود في القضية.

ويواجه معتقلو "اكديم إزيك" عقوبات ثقيلة قد تصل إلى الاعدام مع استئناف أطوار المحاكمة بداية جويلية القادم.

المصدر : الاذاعة الجزائرية