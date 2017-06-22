كأس الجزائر في كرة السلة: تأجيل المباريات النهائية ليومي 6 و 7 جويلية

22/06/2017 - 15:44

ستجري المباريات النهائية لكأس الجزائر في كرة السلة لكل الأصناف يومي 6 و 7 جويلية المقبلين بدلا من 5 من نفس الشهر حسب ما  أعلنت عنه الخميس, الاتحادية الجزائرية لكرة السلة دون ذكر مكان  إجرائها. 

وتبرر الهيئة الاتحادية هذا التأجيل ب"إقامة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم  يوم 5 جويلية ".

وبرمجت مباراتا صنف الأكابر و الكبريات يوم 6 يوليو على ان تدور مباريات  الأصناف الصغيرة يوم 7 جويلية.

للتذكير, يجمع نهائي الأكابر فريقي اتحاد سطيف و المجمع البترولي, بينما تدور  مباراة الكبريات بين بحرية حسين داي و شبيبة القبة.

أوسمة:

رياضة, كرة السلة

طالع ايضاً

شباب بلوزداد يتأهل لنهائي كأس الجزائر على حساب اتحاد بلعباس
كأس الجزائر: شباب بلوزداد واتحاد بلعباس يتطلعان سهرة هذا الثلاثاء إلى بطاقة في...
تأجيل لقائي الدور نصف النهائي إلي يومي 20 و 24 جوان المقبل
كأس الجزائر (الـدور ال32) : تـأهل 14 نـاديـا مـن الرابطة الاولى ومـمرات سكيكدة...