كأس الجزائر في كرة السلة: تأجيل المباريات النهائية ليومي 6 و 7 جويلية

ستجري المباريات النهائية لكأس الجزائر في كرة السلة لكل الأصناف يومي 6 و 7 جويلية المقبلين بدلا من 5 من نفس الشهر حسب ما أعلنت عنه الخميس, الاتحادية الجزائرية لكرة السلة دون ذكر مكان إجرائها.

وتبرر الهيئة الاتحادية هذا التأجيل ب"إقامة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم يوم 5 جويلية ".

وبرمجت مباراتا صنف الأكابر و الكبريات يوم 6 يوليو على ان تدور مباريات الأصناف الصغيرة يوم 7 جويلية.

للتذكير, يجمع نهائي الأكابر فريقي اتحاد سطيف و المجمع البترولي, بينما تدور مباراة الكبريات بين بحرية حسين داي و شبيبة القبة.