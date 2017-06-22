حفل فني بدوي ساهر بأوبرا الجزائر

استمتع الجمهور العاصمي سهرة الأربعاء بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" بالجزائر العاصمة بحفل فني بدوي مميز امتزجت فيه نغمة "الأي ياي" الرائعة بالرقصات الصحراوية الفلكلورية والصوت الحزين لـ "القصبة" بجماليات الشعر الملحون.

وكان الجمهور علي مدار ساعتين من الزمن علي موعد مع أجمل ما أدي شيوخ الأغنية البدوية الصحراوية علي غرار خليفي احمد ورابح درياسة وعبد الحميد عبابسة الذين لطالما أتحفوا المستمعين بفنهم الراقي الأصيل وكلمات أغانيهم التي أبدعها عمالقة الشعر الملحون في الجزائر كبن كريو وبن قيطون وسيدي الشلالي الديسي وكذا عيسي بن علال.

وعلي أنغام "القصبة" وسحر موسيقاها انطلق هذا الحفل الذي حضرته العديد من العائلات ليصعد بعدها إلي المنصة الفنان البسكري لزهر الجلالي ويطرب الحضور برائعة "قمر الليل" و"سارو سارو" لصاحب روائع الغزل خليفي احمد بالإضافة لأغنية "راس بنادم" للفنان المبدع رابح درياسة.

وكان محبو الفن الأصيل علي موعد أيضا مع الصوت الجميل محمد لعراف الذي أحسن في أداء "كردادة" لخليفي احمد بالإضافة لرائعته الأخري "قلبي تفكر عربان رحالة" قبل أن يخلفه عل المنصة ابن مدينة المسيلة ويسي زيان الذي قدم بدوره رائعة "بنت الصحراء" و"الله لالي مهاره" لخليفي احمد وأغاني أخري غيرها.

كما حضر أيضا الصوت النسوي في هذه السهرة من خلال الفنانة راضية منال التي أدت "بنت بلادي" لعبد الحميد عبابسة و"الغربة" لرابح درياسة ليختتم الحفل برائعة "حيزية" التي تخلد قصة عشق من القرن التاسع عشر والتي أداها الفنانون الأربعة وسط تجاوب كبير من الجمهور.

وقد ميز أيضا هذا الحفل الإلقاءات الشعرية التي جادت بها قرائح شعراء الشعبي من ولاية بسكرة علي غرار لعمارة محمد وبار احمد بالإضافة لتقديم رقصات فلكلورية نايلية وبوسعادية وأيضا في العلاوي أداها راقصو بالي أوبرا الجزائر علي ألحان أغاني لخليفي احمد وأخري لرابح درياسة.