البطولة الإفريقية للملاكمة: فليسي وبن بعزيز, يعبران إلى نصف النهائي ويتأهلان إلى المونديال

ضمن الملاكمان الجزائريان محمد فليسي (52 كلغ) ورضا بن بعزيز (60 كلغ), مشاركتهما في مونديال2017 المقرر بألمانيا بفضل تأهلهما الخميس في الدور نصف النهائي في فئاتهما على التوالي, خلال البطولة الإفريقية للملاكمة 2017 , المتواصلة بقاعة تالونغي ببرازافيل (الكونغو).

وفاز فليسي بربع النهائي امام الكونغولي نغيمبي دالفان لواك, بينما تغلب بن بعزيز على منافسه البستواني مولادتاكا كيفانتز.

ويخوض اربعة ملاكمين جزائريين اخرين امسية هذا الخميس منازلات ربع النهائي . ويتعلق الامر بـ: مبروك بو غرابة ( 91 كلغ) الذي سيتحدى الانغولي سيلفا تامبا , يونس نموشي سيلاقي الاوغندي كاند ميزاميري , توارق محمد ياسين مع مبون غوشي سيابيليلا ( جنوب افريقيا) و نصر الدين بن سعيد يواجه المصري احمد الصيام.

وعند السيدات, اقتطعت ستة ملاكمات جزائريات بطاقات عبورهن إلى نهائي فئاتهن. وتواجه تبركوت سومية ( 64 كلغ), نظيرتها المغربية, أميمة بلحبيب من أجل ميدالية المعدن النفيس, كما ستتحدى وداد سفوح ( 54 كلغ) ,نيومبونغي مارلين من جمهورية افريقيا الوسطى, سهيلة بوشان (48 كلغ), تنشط النهائي إلى جانب الكاميرونية اكوا كريستين, نور الهدى باحمد (57 كلغ), تلاقي الكاميرونية اكوا بانغونو كريستين, روميسة بوعلام (51 كلغ), تواجه في النهائي , المغربية ياسمين موتاكي وأخيرا تدخل حجيلة خليف المعفاة من التصفيات, مباشرة المنازلة النهائية لفئة 69 كلغ أمام الكاميرونية اوبياج يانيك.

وبرمجت الأدوار النهائية يومي السبت والأحد المقبلين. وتحضر الجزائر الموعد الرياضي الخاص بالنخبة الافريقية ب10 ملاكمين و سبع ملاكمات .