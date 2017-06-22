البيض: 5 قتلى و16جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع بعد ظهر هذا الخميس بمدخل بلدية الغاسول بالبيض حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر بأن الحادث نجم عن انحرف حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط تعمل على خط البيض في اتجاه دائرة بريزنة (85 كلم جنوب الولاية ) عن مسارها ومن ثم انقلابها .

وقد تسبب هذا الحدث في 5 وفيات (أربعة نساء وطفل) توفوا بعين المكان و16 جريحا ثلاثة منهم حالتهم حرجة وفق ذات المصدر الذي اشار الى انه تم تحويل 14 من الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى محمد بوضياف بالبيض في حين تم الإبقاء على اثنين منهم بالعيادة المتعددة الخدمات الطبية لبلدية الغاسول لتلقي العلاج.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث .