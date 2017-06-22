موسكو تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية بإجراءات مماثلة

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم الخميس إن روسيا تحضر لرد مماثل على حزمة العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وذلك على خلفية تدخل موسكو المزعوم في أوكرانيا.

وأفادت زخاروفا في بيان صحفي " يتم الرد بشكل تقليدي على العقوبات من خلال إجراءات مماثلة" مضيفة إن " المسألة في مرحلة التحضير. للأسف سوف نضطر إلى الرد على هذا ".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت أول أمس الثلاثاء عقوبات إضافية على روسيا بما يتضمن وضع 38 شخصا وكيانا ممن على علاقة بالقضية الأوكرانية واثنين من المسؤولين الروس على القائمة السوداء.

وبموجب ذلك يتم تجميد كافة الأملاك والمصالح الخاصة بهؤلاء الأشخاص المحددين وبشكل عام يمتنع على المواطنين الأمريكيين إجراء تعاملات مع هؤلاء الأشخاص والكيانات.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس بأن اللقاء الذي كان مزمعا بينه وبين وكيل وزارة الخارجية الأمريكي توماس شانون لن يتم بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن .

يذكر أنه تقرر في وقت سابق اجتماع ريابكوف مع شانون لمناقشة العلاقات الثنائية في سان بطرسبرج ثانية كبريات المدن الروسية غدا الجمعة.

واضافت زخاروفا أن إلغاء الاجتماع ليس هو الرد النهائي على الخطوة الأمريكية.

وقالت المتحدثة الروسية " لا استطيع ان اقول إن إلغاء هذا الاجتماع كان خطوة مضادة ... فتلك أمور مختلفة تماما".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ 2014 على خلفية ضم روسيا القرم وتدخل روسيا المزعوم في جنوب أوكرانيا.

وردت روسيا بإجراءات مضادة منها عدم السماح للعديد من المسؤولين الأمريكيين بدخول أراضيها وحظر استيراد بعض السلع ولاسيما الأغذية.