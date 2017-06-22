نابولي جاهز لدفع 15 مليون يورو لبوردو لضم الجزائري آدم وناس

كشف إحدى مواقع الانترنت المقرب من نادي بوردو الفرنسي نقلا عن الإعلام الإيطالي أن نابولي جاهز لدفع 15 مليون يورو لبوردو مقابل الظفر بعقد وناس آدم خلال مرحلة التحويلات الصيفية .

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية هذا الخميس أن نادي نابولي أعرب عن تفاؤله بضم اللاعب الفرنسي الجزائري آدم وناس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الإعلام الإيطالي فإن روما وزينيت سان بطرسبرغ الروسي يتابعان أيضا ملف اللاعب دون أن يعلن زينيت عن رغبته في ضمه بعكس نادي روما.

من جهته يأمل وناس (20 عاما) المرتبط بعقد مع بوردو حتى عام 2021 في إنهاء المفاوضات بين فريقه ونابولي من أجل الانضمام إلى البطولة الايطالية.