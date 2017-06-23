حجار يكشف عن وضع تخصصات جديدة في الجامعة الجزائرية

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس الخميس من تيبازة، عن إعادة تنظيم جزئي للتخصصات في الجامعة الجزائرية بما يتوافق مع متطلبات العصر. وأوضح في ندوة صحفية عقدت ختاما لزيارة عمل قام بها للمركز الجامعي بتيبازة، أن هناك نظرة جديدة للجامعة يترتب عليها إنشاء تخصصات جديدة وإلغاء أخرى التي لا تتوافق مع سوق الشغل مشيرا إلى تحيين جل البرامج الجامعية.

من جهة أخرى، أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن تاريخ الخامس أوت سيكون تاريخ نهاية التحويلات الجامعية على أن تنطلق التسجيلات النهائية يوم الثاني سبتمبر القادم و الدخول الرسمي يوم 12 سبتمبر.

و أوضح الوزير أن مصالحه على أتم الاستعداد من أجل دخول جامعي ناجح و هادئ بعد إدراج عدة أنظمة تكنولوجية من شأنها تسهيل عمليات التسجيل و اختيار التخصصات و عمليات تسجيل في الأحياء الجامعية.

و في السياق كشف الوزير أن عمليات التسجيلات الإلكترونية خلال الموسم القادم ستعرف تعديلات أهمها أن "عملية التحويلات تسبق التسجيلات النهائية و تعطى آجال محددة للطعون قبل التسجيلات".

كما ستشهد عمليات التسجيلات خلال الموسم القادم تسهيل الإجراءات على الطلبة و تخفيف الوثائق على اعتبار أن وزارة التعليم العالي تحوز على بنك معطيات خاص بالحالة المدنية لوزارة الداخلية و كذا الديوان الوطني للمسابقات مبرزا أهمية استغلال التكنولوجيا و أنظمة الإعلام الآلي مشيرا إلى أنه "يسمح له كوزير بالاطلاع على سير مختلف مراحل التسجيلات من مكتبه و بأريحية فائقة".