مخطط عمل الحكومة: النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وسط دعوات لترتيب أولويات التنمية

تتواصل مناقشات مخطط عمل الحكومة هذا الجمعة ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بينما سيتم في الجلسة المسائية الاستماع إلى رد الوزير الأول عبد المجيد تبون و المصادقة على مخطط عمل الحكومة في ختام اشغال الجلسة.

و ركز العديد من النواب في أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة ليلة الخميس إلى الجمعة على ضرورة ترتيب أولويات التنمية و العمل على دعم أكبر للاستثمار المنتج مع تحكم أنجع في الموارد المالية لتفادي الاستدانة الخارجية

وفي هذا الاطار أكد النائب صديق شهاب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن الظرف الاقتصادي الحالي يضعنا أمام حتمية تنويع الاقتصاد و لن يتحقق هذا المسعى إلا بتعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومرافقة المستثمرين من خلال نصوص قانونية أكثر مرونة

من جانبه اقترح النائب اسماعيل ميمون عن تحالف مجتمع السلم بناء شبكات مؤسسات واسعة ومتنوعة في مجالات الصناعة و الفلاحة و الخدمات كما طالب بالاسراع في استحداث منظومة احصائية تستشرف آفاق الاقتصاد الوطني و بمراجعة قانون الصفقات العمومية

أما النائب حسين بن حليمة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا إلى استحداث خلية إعلام على مستوى كل بلدية تضطلع بتوجيه المستثمرين ومرافقتهم

المصدر : الاذاعة الجزائرية