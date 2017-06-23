الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر ستكون مفتوحة في اليوم الثاني من عيد الفطر

ستكون الوكالات التجارية لمؤسسة اتصالات الجزائر، مفتوحة خلال اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، عبر كل ولايات الوطن، حسب ما أفادت به المؤسسة في بيان لها أمس الخميس.

وأوضح ذات المصدر، أن الوكالات التجارية الرئيسية ستكون مفتوحة في ثاني يوم من عيد الفطر المبارك من الساعة ال10 صباحا إلى الساعة ال3 بعد الظهر وهذا عبر كل ولايات الوطن.

والتزمت المؤسسة بتقديم خدماتها خلال اليوم الثاني من العيد وهذا "بتخصيص فرق تقنية لضمان استمرارية الخدمة وإصلاح الأعطاب وصيانة الشبكة طوال اليوم"، كما أشارت إلى أن مركز الخدمة (الرقم 100) "سيكون في خدمة الزبائن 24سا/24سا حيث يمكنهم من الحصول على المعلومات وتسجيل شكواهم".