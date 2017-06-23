كوريا الشمالية تجري تجربة جديدة لمحرك صاروخي

نقلت ليلة أمس الخميس وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي يقول أن كوريا الشمالية أجرت تجربة جديدة لمحرك صاروخي.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعتقد أن التجربة الأحدث في سلسلة تجارب صاروخية هذا العام قد تكون للمرحلة الأصغر لمحرك صاروخ باليستي عابر للقارات.

يأتي ذلك بعد يوم من حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصين على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية لإجبارها على كبح جماح برنامج أسلحتها النووية.

جدير بالذكر أن بيونغ يانغ أطلقت مؤخرا صواريخ مختلفة الأنواع من ضمنها صاروخ بالستي جديد عابر للقارات وصاروخ أرض- جو.