المرصد السوري لحقوق الإنسان :472 قتيلا مدنيا في غارات للتحالف الدولي في أعلى حصيلة خلال شهر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا الجمعة بمقتل 472 مدنيا في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء ضرباته الجوية على معاقل تنظيم"داعش"الإرهابي في سوريا في شبتمبر 2014.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المرصد وثق خلال الشهر الممتد من 23 ماي المنصرم حتى 23 يونيو الجاري مقتل 472 مدنيا بينهم 137 طفلا في غارات للتحالف الدولي أي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوما بين أبريل وماي من السنة الجارية.

وسقط القتلى وفق المرصد في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

وكان المرصد السوري وثق في الفترة الممتدة بين 23 أفريل و23 ماي مقتل 225 مدنيا.

وبذلك يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا"جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية"منذ بدء حملته في سوريا"1954 مدنيا بينهم 456 طفلا" بحسب المرصد.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية)منذ السادس يونيو الجاري معارك داخل مدينة الرقة معقل تنظيم"داعش"الإرهابي في إطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو ثمانية أشهر بدعم من التحالف الدولي.

ويسيطر تنظيم"داعش"على معظم محافظة دير الزور المحاذية.

وبالإضافة إلى المدنيين وثق المرصد خلال الفترة ذاتها(ما بين ماي ويونيو من العام الجاري) مقتل"294عنصرا من تنظيم داعش في غارات التحالف".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية