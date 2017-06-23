تعيين نبيل نغيز مدربا جديدا لمولودية بجاية

التحق المدرب الوطني المساعد سابقا، نبيل نغيز، رسميا بمولودية بجاية وذلك سهرة أمس الخميس، حسب ما علم لدى النادي الساقط للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وحسب نفس المصدر، أوكلت لنغيز مهمة إعادة"الموب"للرابطة الأولى في أسرع وقت ممكن.

ويحوز المدرب الجديد لتشكيلة "يما قوراية"على تجربة كبيرة في المستوى الثاني للكرة الجزائرية، حيث سبق له أن حقق الصعود مع شباب عين الفكرون قبل أربعة مواسم، ليفشل في رهانه الموسم الموالي مع أولمبي المدية في الجولة الأخيرة.

وشغل ابن مدينة ميلة منصب المدرب الوطني المساعد للمنتخب الجزائري الأول من 2015 إلى 2017، حيث كان في مساعدة الفرنسي كريستيان غوركوف والصربي ميلوفان راييفاتش والبلجيكي جورج ليكانس.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية