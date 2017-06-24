بكالوريا: تنظيم دورة خاصة للمقصيين من الدورة الاولى بسبب التأخر

أعلن الوزير الاول عبد المجيد تبون مساء اليوم الجمعة بالجزائر أنه سيتم تنظيم, بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى.

وأوضح السيد تبون بالمجلس الشعبي الوطني, قبل البدء في اجابته على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة أنه, بتعليمة أن رئيس الجمهورية أعطى أمرا لتنظيم دورة خاصة للبكالوريا للسماح للمترشحين الذين تم اقصائهم بسبب التأخر في الدورة الاولى لإعادة اجتياز الامتحان.

وأضاف أنه قد منحت لوزيرة التربية ننورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة".