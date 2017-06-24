إحباط عمل إرهابي يستهدف الحرم المكي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء امس الجمعة عن إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه.

وأعلن المتحدث الأمني باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن"الجهات الأمنية تمكنت صباح امس الجمعة من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية".

وأوضح المتحدث أن هذه المجموعة الإرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع أحدها في محافظة جدة والاخرين بمكة المكرمة الأول بحي العسيلة والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأضاف أن الموقع الأخير "عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يوجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ والذي بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار باتجاههم مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب مع دعواتهم له بتسليم نفسه واستمر في إطلاق النار بشكل كثيف قبل أن يقدم على تفجير نفسه".

وأشار المصدر إلى أن هذا الحادث نتج عنه أيضا انهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله الانتحاري وإصابة ستة من الوافدين نقلوا على أثره للمستشفى إضافة إلى إصابة خمسة من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

وحسب المتحدث الأمني فإن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على خمسة من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها فيما لا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها ورفع الأدلة المختلفة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحاري.