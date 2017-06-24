كأس الجزائر (نصف النهائي) : مولودية الجزائر ووفاق سطيف في نهائي قبل الأوان هذه السهرة

يواجه فريق مولودية الجزائر نظيره وفاق سطيف سهرة هذا السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين للعب على البطاقة الثانية المؤهلة إلى المحطة الأخيرة لكأس الجزائر في موعد يصفه المراقبون بنهائي قبل الأوان يجمع بين بطل الرابطة الأولى موبيليس ووصيفه.

ويطمح المحليون لأن يثأروا لأنفسهم من الخسارتين أمام نفس المنافس هذا الموسم برسم البطولة سيما في لقاء العودة بملعب 5 جويلية بالعاصمة والتي كانت حاسمة في سباق التتويج باللقب لصالح أبناء عين الفوارة.

ويدخل لاعبو ''العميد'' المقابلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجحوا في وضع قدم أولى في ربع نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بفضل فوزهم في مباراتهم الثلاثاء المنصرم على حساب مبابان سوالوز من سوازيلندا 2مقابل1 وهو ما سيزيد في تحفيزهم للإطاحة بالوفاق وتنشيط النهائي العاشر في تاريخ النادي صاحب ثمانية كؤوس.

لكن رغبة أشبال المدرب كمال مواسة في مواصلة التألق قد تصطدم بقوة المنافس الذي سيلعب متحررا من كل الضغوط بعدما تمكن من تحقيق أهم أهدافه وهو الظفر باللقب الثامن له في البطولة.

وسيلاقي الفائز في مباراة سهرة اليوم شباب بلوزداد الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بعد فوزه على اتحاد بلعباس (0-0, 6-5 بضربات الترجيح) الثلاثاء الماضي بملعب20أوت 1955