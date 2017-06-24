دراسة: ضوضاء وسائل النقل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

حذرت دراسة سويسرية حديثة من أن الضجيج والتلوث السمعي الصادر عن وسائل النقل المختلفة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية - ضمن برنامج يرصد الآثار الضارة للضوضاء ونشروا نتائجها مؤخرا في المجلة الأمريكية لتقدم العلوم - أن "الضوضاء الصادرة عن الطائرات والسكك الحديدية وحركة المرور على الطرقات تؤدي إلى اثار صحية ضارة على الإنسان".

وأضافت أن "ضجيج النقل يزيد فرص الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأنه يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب".

ولكشف العلاقة بين الضوضاء والسكري فحص الباحثون 2631 شخصا تعرضوا لدرجات مختلفة من التلوث السمعي والضجيج.

وتوصل الباحثون إلى أن "ضجيج النقل يزيد فرص الإصابة بمرض السكري وأرجعوا ذلك لسببين أولهما أن الضوضاء تزيد هرمون التوتر الذي يؤثر بدوره على عملية التمثيل الغذائي ل(الأنسولين) وثانيهما أنها تزيد مشاكل النوم التي تؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل".