اختتام فعاليات مسابقة تاج القرآن الكريم في طبعتها السابعة بإعلان أسماء الفائزين

اختتمت ليلة أمس الجمعة بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) فعاليات الطبعة السابعة لمسابقة تاج القران الكريم، التي تنظمها المؤسسة الوطنية للتلفزيون (قناة القران الكريم ) بالإعلان عن أسماء الفائزين في جو طبعه الإيمان والمنافسة الشريفة .

وتنافس في الليلة الأخيرة من هذه المسابقة القرآنية ستة طلبة من حفاظ كتاب الله الكريم (3 ذكور ،3 إناث ) ، وعادت المرتبة الأولى في فئة الإناث إلى الطالبة زينب أمين من ولاية سطيف ، وكذا الطالب صالح الدين هصام من ولاية الأغواط عن فئة الذكور .

وحل في المرتبة الثانية كل من الطالبة بشرى فرحات من ولاية سوق أهراس ، والطالب بن عيسى عبد السلام من عين تموشنت ، آما المرتبة الثالثة فعادت لكل من أمال مجاوري من المدية و الطالب أبو بكر عبد الهادي من ولاية قسنطينة .

وسلم الجوائز للطلبة الفائزين بهذه الطبعة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله والمدير العام لمؤسسة التلفزيون توفيق خلادي والرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس الراعي الرسمي لهذه المسابقة أحمد شودار .

وتتمثل الجوائز في مبلغ مالي بقيمة 250 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وجهاز حاسوب محمول بالنسبة للفائزين بالمرتبة الأولى وبقيمة 150 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة ، وكذا مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة .