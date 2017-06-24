توقيف أزيد من 200 شخص وحجز كميات من المخدرات بمختلف أنحاء الوطن

تمكنت قوات الشرطة في كل من ولايات تمنراست,سطيف, سوق أهراس و الجزائر العاصمة وبعباس وتلمسان من توقيف 206 شخص مشتبه فيهم في للترويج للمخدرات و المؤثرات العقلية, حسب بيان من المديرية العامة للامن لوطني.

واوضح ذات المصدر أنه في اطار مكافحة الاتجار بالمخدرات تمكنت قوات الشرطة لأمن ولاية تمنراست من توقيف ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة وحجز 396.1غرام من الهيرويين وكمية معتبرة من الكيف المعالج.

من جهة أخرى وفي عمليات متفرقة لعناصر الامن الوطني لمكافحة الجريمة توصلت مؤخرا قوات الشرطة بكل من ولايات سطيف سوق أهراس والجزائر من حجز أزيد من1000 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية وكمية من الألعاب النارية والمفرقعات مع توقيف 100 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي قوات شرطة سوق أهراس معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بترويج كمية من الأقراص المهلوسة على مستوى مختلف أحياء المدينة وبعد تكثيف الدوريات والتحريات وسط الأحياء تم توقيف المشتبه فيه و ضبط 1099 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.

أما مجريات العملية الثانية التي نفذتها قوات شرطة دائرة حمام السخنة بأمن ولاية سطيف جاءت على إثر توقيف مركبة على مستوى حاجز أمني وبعد المراقبة الإدارية الأمنية تم العثور بداخل الصندوق الخلفي على كمية من الألعاب النارية والمفرقعات قدرت ب 2756 وحدة من مختلف الأنواع.

في حين تمكنت قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر من توقيف 98 شخصا وحجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

وفي سياق أخر تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية بشار في ظرف قياسي وبفضل التبليغ من طرف المواطنين أمس الجمعة من تحرير طفلة تبلغ من العمر خمس 05 سنوات على مستوى حي الدبدابة تعرضت في نفس اليوم إلى عملية اختطاف من قبل شخص مشتبه فيه الذي تم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما القت مصالح الدرك الوطني بتلمسان القبض على أربعة (4) أشخاص وحجزت أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج حسب بيان لقيادة الدرك الوطني نشر اليوم الخميسكما تمكنت مصالح الدرك الوطني بسيدي بلعباس نهاية هذا الأسبوع من إحباط محاولة ترويج ما يقارب 1 قنطار من الكيف المعالج ببلدية سيدي .

وأوضح ذات المصدر أنه :"على إثر التحريات التي قام بها أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات متكونة من 04 أشخاص وكذا حجز325 كلغ من الكيف المعالج وحجز دراجتين ناريتين (2 ) كانتا تستعملان من طرف عناصر هذه العصابة في التنقل ونقل المخدرات.

وأضاف نفس المصدر أن "المعنيين سيتم تقديمهم أمام السلطات القضائية سيدي بلعباس: حجز قرابة 1 قنطار من الكيف المعالج بسيدي يعقوب وتمكنت مصالح الدرك الوطني بسيدي بلعباس نهاية هذا الأسبوع من إحباط محاولة ترويج ما يقارب 1 قنطار من الكيف المعالج على مستوى الطريق السيار شرق/غرب بالقرب من بلدية سيدي يعقوب ، حسبما علم اليوم السبت لدى مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم حجز هذه الكمية من السموم على مستوى حاجز أمني ثابت بالمنطقة المذكورة حيث كانت مخبأة على متن سيارة نفعية لتروجيها عبر تراب الولاية والولايات المجاورة.

وقد مكنت العملية كذلك من توقيف شخصين كانا على متن هذه المركبة وتقديمهما أمام العدالة حيث أودعا الحبس المؤقت، مثلما أشير إليه .