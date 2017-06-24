الجزائر تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي حــاول استهداف الحرم المكي الشريف

أعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف هذا السبت عن إدانة الجزائر الشديدة للمخطط الإرهابي"الدنيء والبائس"الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف يوم أمس الجمعة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية"ندين بشدة المخطط الإرهابي الدنيء والبائس الذي حاول استهداف الحرم المكي الشريف في أواخر هذا الشهر الفضيل" .

وأضاف السيد بن علي الشريف قائلا:"وإذ نجدد شجبنا لكل عمل إجرامي يمس وينتهك حرمة البقاع المقدسة ومعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية فإننا نجدد رفضنا لآفة الإرهاب ونؤكد على ضرورة العمل على اجتثاثها ومحاربتها في شتى أشكالها كما نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا".