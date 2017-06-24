توقيف أزيد من 200 شخص وحجز كميات من المخدرات بمختلف أنحاء الوطن

تمكنت قوات الشرطة في كل من ولايات تمنراست، سطيف، سوق أهراس والجزائر العاصمة من توقيف206 شخص مشتبه فيهم في للترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بيان من المديرية العامة للآمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات تمكنت قوات الشرطة لأمن ولاية تمنراست من توقيف ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة وحجز 396.1غرام من الهيرويين وكمية معتبرة من الكيف المعالج.

من جهة أخرى وفي عمليات متفرقة لعناصر الأمن الوطني لمكافحة الجريمة توصلت مؤخرا قوات الشرطة بكل من ولايات سطيف سوق أهراس والجزائر من حجز أزيد من 1000 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية وكمية من الألعاب النارية والمفرقعات مع توقيف 100 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي قوات شرطة سوق أهراس معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بترويج كمية من الأقراص المهلوسة على مستوى مختلف أحياء المدينة وبعد تكثيف الدوريات والتحريات وسط الأحياء تم توقيف المشتبه فيه وضبط 1099 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.

أما مجريات العملية الثانية التي نفذتها قوات شرطة دائرة حمام السخنة بأمن ولاية سطيف جاءت على إثر توقيف مركبة على مستوى حاجز أمني وبعد المراقبة الإدارية الأمنية تم العثور بداخل الصندوق الخلفي على كمية من الألعاب النارية والمفرقعات قدرت ب 2756 وحدة من مختلف الأنواع.

في حين تمكنت قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر من توقيف 98 شخصا وحجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

وفي سياق أخر تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية بشار في ظرف قياسي وبفضل التبليغ من طرف المواطنين أمس الجمعة من تحرير طفلة تبلغ من العمر خمس 05 سنوات على مستوى حي الدبدابة تعرضت في نفس اليوم إلى عملية اختطاف من قبل شخص مشتبه فيه الذي تم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية