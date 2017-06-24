الطبعة ال23 لكاس " كومن" بمالطا / 200م على الظهر: عرجون يحرز الذهب ويحطم رقمه القياسي

أحرز السباح الجزائري عبد الله عرجون الميدالية الذهبية لسباق 200م على الظهر(أواسط) خلال الطبعة ال23 لكاس"كومن"التي تجرى بلفالات (مالطا) محطما بالمناسبة رقمه القياسي الوطني.

وسجل عرجون خلال هذا السباق، توقيتا قدره: 2 د 03ثا و 48 ج.م علما أن الرقم القياسي السابق يبقى في حوزته وهو، 2د 03 ثا 68 ج.م.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للسباحة بلكحل رضا"،"كنا ننتظر ترتيبا ما في منصة التتويج ، لكن لم يكن يمكننا التنبؤ بلون الميدالية، نظرا للمستوى العالي لهذه المنافسة التي حضرها سباحون في المستوى."

وأضاف:"الحالة البدنية لعرجون ومستواه الفني سمحا له بإحداث الفارق، لقد حضر لهذا الموعد بطريقة جيدة، بالإضافة إلى أن مختص في سباق200م على الظهر."

ويشارك في الموعد الرياضي،أربع سباحين جزائريين وهم:عرجون عبد الله، بلمان منصف،عبد النور مجهاري،رياض بوحميدي بقيادة المدرب الوطني بوشندوقة مولود.

وسجلت مسابقة مالطا، غياب العنصر النسوي الجزائري اللائي لم يحجز بطاقة التأهل إليها.

وسبق للمدير الفني الوطني التصريح أن"الشابات الجزائريات لم تشاركن في الطبعة ال23 لكاس"كومن"لأنهن لم تحققن الحد الأدنى المطلوب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية