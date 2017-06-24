ارهابي يسلمه نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة

سلم الإرهابي المدعو "ج. باسم" المكنى "رافع أبوخيثمة", أمس الجمعة نفسه, للسلطات العسكرية بسكيكدة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم الإرهابي المسمى +ج. باسم + المكنى +رافع أبو خيثمة+ نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة يوم 23 يونيو 2017, وكان بحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوءة".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "ضبط حراس الحدود ,188 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)".

من جهة أخرى,"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار(الناحية العسكرية الثالثة),برج باجي مختار وتمنراست(الناحية العسكرية السادسة), فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ في عمليات متفرقة بكل من عين تيموشنت (الناحية العسكرية الثانية) , وعنابة, القالة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة), محاولات هجرة غير شرعية ل 108

أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

"من جهة أخرى-- يضيف نفس المصدر--أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) محاولات تهريب 14840 لترا من الوقود"