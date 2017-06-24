الجزائر تعرب عن ارتياحها لتعيين ممثل منظمة الأمم المتحدة الجديد من اجل ليبيا

أعربت الجزائر عن"ارتياحها"لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام الأممي من اجل ليبيا، مؤكدة"استعدادها التام لدعم جهوده من اجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015"،حسبما أكده هذا السبت الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية،عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح السيد بن علي الشريف أن"الجزائر تود أن تعرب عن ارتياحها لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامي، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ليبيا".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن"الجزائر تؤكد له في هذا السياق، استعدادها التام لدعم جهوده لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 من أجل حل سياسي عن طريق الحوار الشامل والمصالحة الوطنية كطريق وحيد لتسوية الأزمة الليبية".

مارتن كوبلر يهنئ الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة

هنأ الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، الرئيس الجديد للبعثة،اللبناني غسان سلامة على منصبه الجديد، متمنيا له وللشعب الليبي النجاح معا على طريق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال كوبلر عبر حسابه على موقع /تويتر/"أهنئ غسان سلامة على منصبه الجديد.

رجل حكمة وخبرة وفطنة. أتمنى له وللشعب الليبي النجاح معا في طريق السلام والاستقرار".

ووافق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، على تعيين الأستاذ الجامعي وزير الثقافة اللبناني الأسبق،غسان سلامة، مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي قاد البعثة الأممية منذ نوفمبر 2015، بعد أربعة أشهر من البحث عن شخصية تتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.

وتنتهي مهمة كوبلر على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 30 يونيو الجاري، ويبدأ الرئيس الجديد للبعثة غسان سلامة مهام عمله رسميا في الأول من يوليو المقبل.

المصدر : وكـالة الأنباء الجزائرية