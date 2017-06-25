انخفاض الوفيات بنسبة 12 بالمائة في حوادث المرور مقارنة برمضان 2016

انخفضت الوفيات التي تتسبب فيها حوادث المرور على المستوى الوطني بنسبة 12 % خلال رمضان 2017 مقارنة برمضان 2016 حسبما أشار إليه عميد الشرطة رابح زواوي المكلف بالاتصال لدى المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى هامش تنظيم مائدة افطار ببئر خادم بولاية الجزائر أوضح العميد أن المديرية سجلت خلال شهر رمضان 32 وفاة بسبب حوادث المرور على مستوى الاقليم التابع لاختصاصها أي انخفاض بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع رمضان السنة الماضية.

وأبرز العميد زواوي أن 805 حادث تم تسجيله خلال هذه الفترة ما أدى إلى إصابة 962 شخص و 32 وفاة.

وأوضح أن المعطيات تبقى مؤقتة في انتظار تعزيز حصيلة الحوادث مؤكدا أن الاجراءات الوقائية التي تجاوزت 7.000 مبادرة خلال هذا الشهر قد ساهمت في تقليص عدد الوفيات.

كما ربط زواوي هذا الانخفاض بمساهمة مائدات الافطار المنظمة خلال رمضان عبر التراب الوطني التي دفعت بالسائقين إلى توخي الحذر و تفادي تجاوز السرعة قبل الافطار بحيث أنهم يستطيعوا الافطار في أحد الخيمات المنصبة على أهم محاور الطرقات.

وأوضح المحافظ أنه تم توزيع ما يقارب ال100 وجبة في كل مائدة عبر التراب الوطني لمستخدمي الطريق الذين يقطعون مسافات طويلة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج