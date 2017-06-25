البطولة الافريقية للملاكمة ببرازفيل : فليــسي وبــن بعزيز يضمنان الفضــة في انتظار الذهــب

تأهل الملاكمان الجزائريان محمد فليسي (52 كلغ) و رضا بن بعزيز (60 كلغ) الى نهائي البطولة الافريقية للملاكمة في وزنيهما، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي سهرة امس السبت من المنافسة الجارية بعاصمة الكونغو برازافيل في حين خسرت مواطنتيهما با أحمد (57 كلغ) وخليف (69كلغ) في نهائي وزنيهما.

وفي نصف نهائي وزن 52 كلغ تغلب فليسي على نظيره اندريانا ريفيلو ماركو جيروم من مدغشقر بنتيجة (5-0) ليواجه بذلك في النهائي البوتسواني محمد اوتوكيس رجب الفائز في نصف النهائي الآخر على نكولوموني (جمهورية الكونغو) بنتيجة (4-1).

من جهته، تغلب رضا بن بعزيز في وزن 60 كلغ في نصف النهائي على الموريسي كولين جين جون (4-1) ليلتقي في النهائي بالكيني أوكوت نيكولا اوكونغو المتأهل مباشرة إثر غياب منافسه المغربي حموت محمد عن نصف النهائي الآخر.

ومعلوم ان هذين الملاكمين، قد اقتطعا تأشيرة تأهلهما الى مونديال ألمانيا 2017 ببلوغهما الدور نصف النهائي.

بالمقابل، خسرت الجزائريتان با أحمد نور الهدى (57 كلغ) وحجيلة خليف (69 كلغ)في نهائي وزنيهما امام كل من نديانغ كريستيل اورو من الكامرون (5-0) و اوبييج يانيك ازانغي من الكامرون ايضا بنتيجة (4-1) على التوالي.

وكان الملاكم الجزائري محمد ياسين طوارق (وزن 46-49 كلغ) قد ضمن تأهله الى مونديال-2017 بألمانيا، بعد بلوغه مساء يوم الخميس الدور نصف النهائي, بعد

فوزه في الدور ربع النهائي على الجنوب الإفريقي مفوتقوشي سيابوتيلا (4-1)

وكان اربعة ملاكين جزائريين قد اقصوا من الدور ربع النهائي و هم: ماروك بوغرارة (81 كلغ), أمام الأنغولي سيلفا تومبا (1-4), و يونس نموشي (69 كلغ) على يد الأوغندي كاكاندي موزاميرو بالضربة القاضية ونصر الدين بن سعيد (64 كلغ, من طرف المصري محمد إسلام أحمد علي (2-3) وأخيرا فاهم حماشي (86 كلغ)أمام سيلفا روشا جيرسون من الرأس الأخضر (0-5).

وفي الأدوار التصفوية، غادر ثلاثة ملاكمين جزائريين المنافسة مبكرا وهم على التوالي: عزوز بودية (75 كلغ) أمام الأوغندي عبد الصمد يوسف حاسانالي بالضربة القاضية, و هشام رحيم (81 كلغ) الذي اقصي بقرار من الحكم في الجولة الثانية أمام الكونغولي رودريغ نقليبايا و حمزة بقرني (+91 كلغ) بعد سقوطه أمام المصري رزق مصطفى حافظ يسري (1-4).

وتشارك الجزائر في موعد برازافيل بعشرة ملاكمين و سبع ملاكمات.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج