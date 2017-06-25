سباحة/الطبعة 23 من كأس "كومن" بمالطا (100 متر) : ميدالية ذهبية للجزائري عرجون

فاز السباح الجزائري عبد الله عرجون بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهر مسجلا توقيتا قدره 56 ثا و 66 ج خلال الطبعة 23 من كأس "كومن" الجارية بمدينة لافاليت (مالطا).

هذه الذهبية هي الثانية لعرجون بعد تلك المحصل عليها في سباق 200 متر ظهر بتوقيت 2 د 03 ثا 48 ج محسنا الرقم القياسي الوطني السابق (2 د 03 ثا 68 ج).

و كانت الجزائر قد فازت بميدالية برونزية في سباق التتابع 4 مرات 100 متر أربع أنواع.

وقال المدير الفني للاتحادية الجزائرية للسباحة رضا بلكحل: "كنا ننتظر الصعود فوق منصة التتويج دون التمكن من تحديد لون الميدالية في ظل المستوى العالي للمنافسة بحضور سباحين عالميين".

وتشارك الجزائر في موعد مالطا بأربعة سباحين هم عرجون عبد الله و منصف بلامان و عبد النور مجاهري و رياض بوحاميدي تحت تأطير المدرب الوطني مولود بوشندوكة.

وغابت السباحات الجزائريات عن كأس "كومن" بعد عدم تحقيقهن الحد الأدنى للمشاركة الذي وضعه المنظمون.