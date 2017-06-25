وزير الخارجية الأمريكي يدعو مجددا إلى الحوار لحل الأزمة الخليجية

جدد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي اليوم الاحد دعوته لدول الحصار و دولة قطر إلى الحوار لحل الأزمة الخليجية.

وقال تيلرسون في تصريح للصحافة " الوصول إلى حل الازمة يكمن في أن تجلس كل الأطراف سوية وتستمر في الحوار" كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن اعتقاده بأن حلفاء الولايات المتحدة أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد وهو وقف الارهاب والتصدي للتطرف مشيرا الى أن هذا الهدف "نتفق عليه جميعا".

واضاف أن "دولة قطر التي بدأت دراسة مطالب دول الحصار ومصر سيكون من الصعب جدا عليها الاستجابة لبعض تلك المطالب " إلا أن هناك بعض الأمور الهامة التي ستشكل أساسا لحوار مستمر يقود الى حل".

وأكد وزير الخارجية الامريكي أن تخفيف حدة الخطاب سيساعد على تخفيف حدة التوتر مشيرا الى أن الولايات المتحدة التي تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت سوف تكون على اتصال مع كافة أطراف الأزمة.