موجة حرة شديدة تجتاح عدة مناطق بالبلاد تصل حدود 44 درجة بجنوب الوطن

تشهد العديد من مناطق الوطن منذ أمس الأحد المصادف لليوم الأول من عيد الفطر المبارك ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة بالعديد من الولايات الجنوبية وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية هذا الاثنين تسجيل نحو 44 درجة بالمناطق الجنوبية والداخلية.

وفي هذا الجانب أوضحت المكلفة بالإعلام بمصالح الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق الوطن اليوم درجات حرارة قصوى تفوق 40 درجة وقد تصل حتى 44 درجة مئوية بالمناطق الجنوبية وكذا بالمناطق الداخلية بكل من ولايتي قالمة وسوق أهراس و37 درجة مئوية بالمناطق الساحلية.

هذا وينصح الأطباء بتجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس في هذه الظروف وتفادي السفر حيث أكد الدكتور عبد الغني بن حبلة رئيس مصلحة بمستشفى بعين طاية أنه يتعين على الأشخاص الكبار والصغار تفادي الخروج في أوقات الذروة أي من الساعة 11.00 إلى غاية 15.00 زوالا لتجنب ضربات الشمس التي قد تتسبب في صداع الدماغ وأمراض أخرى.

كما شدد الدكتور عبد الغني بن حبلة على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه نظرا لحاجة الجسم لها خلال موجة الحر هذه.

المصدر:الإذاعة الجزائرية