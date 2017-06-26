تسجيل مداومة متذبذبة بالعاصمة... وصويلح يتوقع تحقيق 99 % من الالتزام بها أيام العيد

توقع الأمين العام للتجار والحرفيين صالح صويلح أن يتم تجاوب التجار لنظام المداومة بما يفوق 98 بالمائة مرجعا ذلك إلى التزام هؤلاء التجار بتطبيق القانون وتعودهم على ذلك.

وقال صويلح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، هذا الإثنين، إن مصالح التجارة سجلت التزام التجار بتطبيق نظام المداومة خلال العام الماضي بما نسبته 98 بالمائة " بينما نتوقع تجاوز هذه النسبة إلى 99 بالمائة هذا العام بعد إجراء عملية التقييم، وذلك بفضل التزام التجار بتطبيق القانون وتعودهم على هذه العملية وأيضا تخوفهم من التعرض للعقوبات في حال الإغلاق خلال أيام العيد".

ويأتي ذلك في وقت شهدت خدمة المناوبة بأغلب أحياء الجزائر العاصمة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك تذبذبا كبيرا من قبل التجار.

فيما استجاب بعض تجار ولاية وهران، وإن بنسب ضئيلة، لواجب المداومة، بينما تم تسجيل نسبة التزام للتجار ببرنامج المداومة بأكثر من 99 بالمائة عبر ست ولايات بشرق البلاد تابعة للمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية