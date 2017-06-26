أسعار النفط تسجل استقرارا عند 45.78 دولار لثلاثة أيام متتالية

سجلت أسعار النفط العالمية، خلال التعاملات صباح هذا الاثنين، استقرارا عند مستويات السبت والأحد من الأسبوع الجارى، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمى برنت نحو 45.78 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خلال تعاملات الاثنين نحو43.22 دولار للبرميل.

ويعتبر سعر خام برنت المسجل خلال تعاملات الخميس الماضي، والمقدر بنحو 45.13 دولار للبرميل، الأقل لسعر الخام العالمى منذ بداية شهر ماي الماضي، والذي سجلت فيه الأسعار نحو 54 دولارا للبرميل والأقل منذ إقرار اتفاق أوبك بتخفيض إنتاج النفط خلال نهاية نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع إلا أن أسعار النفط الخام انخفضت أكثر من 15% منذ أواخر فيفري الماضي، متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادة أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع أن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا فى ماي إلى 32.14 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.