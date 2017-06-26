كأس القارات:ألمانيا وتشيلي يلتحقان بالمكسيك والبرتغال في نصف النهائي

افتك منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس القارات لكرة القدم التي تحتضنها روسيا حاليا, بعدما أمطر شباك الكاميرون بثلاثة أهداف لواحد, مستغلا تعادل منتخب تشيلي أمام أستراليا بهدف لمثله, وذلك في ختام دور المجموعات بالبطولة.

وعلى ملعب "فيشت الأولمبي" بمدينة سوتشي, استعرض بطل العالم قوته أمام الكاميرون بثلاثة أهداف لواحد, في الوقت الذي كان بإمكانه مضاعفة النتيجة لولا تألق الحارس الكاميروني فابريس أوندوا.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين, افتتح كرم دميرباي, من أصول تركية, باكورة أهدافه مع "المانشافت" في ثاني مواجهاته الدولية بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط إثر تمريرة رائعة من القائد يوليان دراكسلر.. وازدادت متاعب بطل القارة السمراء في اللقاء بعد طرد مدافعه إرنست مابوكا بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 64 بعد تدخله القوي مع إيمري تشان, في لقطة استعان خلالها الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد قبل أن يتخذ قراره بطرد اللاعب الكاميروني.

وتواصلت عجلة "الماكينات" الألمانية في الدوران وجاء الدور على تيمو فيرنر هذه المرة ليفتتح سجل أهدافه الدولية أيضا في الدقيقة 67 بعدما حول عرضية جوشوا كيميتش من الوضع طائرا برأسه في الشباك.

وقلص منتخب الكاميرون الفارق في الدقيقة 79 برأسه فينسنت أبوبكر الذي استغل عرضية من الرواق الأيمن ليحول الكرة داخل شباك مارك أندريه تير شتيجن حارس ألمانيا.. ثم عاد فيرنر ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لألمانيا قبل النهاية بثمان دقائق.

وفي المباراة الأخرى, فرضت أستراليا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على تشيلي على ملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو.

افتتح بطل سيا باب التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بأقدام جيمس ترويسي, قبل أن يعادل منتخب تشيلي الكفة في الدقيقة 68 بواسطة مارتين رودريجيز.

وبهاتين النتيجتين, تقتنص ألمانيا صدارة المجموعة بعدما بات رصيدها 7 نقاط, أمام تشيلي الوصيفة بخمس نقاط ويبلغان نصف النهائي سويا, بينما تودع أستراليا المسابقة بنقطتين في المركز الثالث, مقابل نقطة وحيدة لبطل أفريقيا يقبع بها في قاع الترتيب.

وستواجه ألمانيا المنتخب المكسيكي, وصيف المجموعة الأولى على ملعب "فيشت الأولمبي" يوم 29 من الشهر الجاري, بينما ستضرب تشيلي موعدا مع بطل أوروبا والمجموعة الأولى, البرتغال تحت قيادة كريستيانو رونالدو, في اليوم السابق على ملعب "كازان أرينا".

يذكر أن مباراة النهائي ستقام يوم 2 جويلية المقبل على ملعب "سان بطرسبرج", فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم على ملعب "سبارتاك".